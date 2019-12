Influenza: Zweite Schule in Tirol gesperrt

Insgesamt 217 Schüler sind am Virus erkrankt. Die Epidemie wird Weihnachten überdauern. Erhöhte Hygiene wird empfohlen.

67 Kinder an einer Volksschule in Igls, nun 150 an einer Volksschule in Innsbruck. Insgesamt 217 Schüler sind in den vergangenen Tagen in Tirol an Influenza erkrankt. Beide Schulen wurden daraufhin für jeweils fünf Tage geschlossen. "Sind 30 Prozent der Schüler einer Schule krank, kann die Direktion entscheiden, den Betrieb vorübergehend einzustellen", betonte der Tiroler Bildungsdirektor Paul Gappmair am Montag.

"Durch das Schließen einer Schule wird die Infektkette durchbrochen", erklärt Anita Luckner-Hornischer von der Landessanitätsdirektion. In dieser Zeit sollten Handläufe, Türklinken, Lichtschalter und andere Stellen, die viele Schüler berühren, desinfiziert werden. Das könne auch jenen Bildungsstätten nicht schaden, deren Betrieb noch läuft. Doch anordnen kann das weder die Sanitäts- noch die Bildungsdirektion.

"Wir können nur empfehlen, dass Schüler Abstand halten, nicht in die Hände niesen, einander nicht ins Gesicht husten und 20 Sekunden mit Seife die Hände waschen sollten", sagt Luckner-Hornischer.

Große Aufregung herrscht bei den Verantwortlichen nicht: "Influenza tritt schwallartig in Kleinepidemien auf, das ist nicht selten", bekräftigt die Medizinerin. "Es gibt aktuell auch keine Hinweise, dass sie sonderlich ansteckend wäre."

Die bevorstehenden Weihnachtsferien können die Epidemie zwar abschwächen. Luckner-Hornischer: "Aber im Jänner wird es wieder weitergehen. Die Dauer beträgt im Schnitt zwölf Wochen. Der Verlauf lässt sich allerdings überhaupt nicht voraussagen."

Viel dagegen tun könne man zum jetzigen Zeitpunkt nicht: "Die Übertragung des Virus etwa an die Eltern der Schüler hat ja schon stattgefunden." Wirklich wirksam gegen Influenza ist, da sind sich Luckner-Hornischer und Bildungsdirektor Gappmaier einig, nur eines: impfen. "Gerade bei jungen Menschen wirkt die Impfung sehr gut. Wenn sich da viele impfen lassen würden, hätten wir nie solche Epidemien", appelliert die Ärztin von der Landessanitätsdirektion.

Die Durchimpfungsrate gegen Influenza-Erreger beträgt bundesweit rund neun Prozent. "Bei Kindern geht sie gegen null", sagt Anita Luckner-Hornischer. Und Gappmaier ergänzt: "Da ist noch viel Luft nach oben. Aber die Entscheidung liegt bei den Eltern."

"Wenn jemand an Influenza erkrankt, dann unbedingt ordentlich auskurieren. Nicht schon am ersten fieberfreien Tag in die Schule, sonst besteht die Gefahr eines Rückfalls", rät die Medizinerin. Häufig wird "Grippe", also Influenza, mit dem grippalen Infekt verwechselt. Bei erster treten Symptome wie Fieber über 38 Grad, starke Glieder- und Halsschmerzen recht rasch auf. Beim Infekt sei der Verlauf langsamer und beginne meist mit Schnupfen oder/und Husten.

In der Influenza-Saison 2018/19 starben laut einer Berechnung der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) in Österreich etwa 1400 Menschen an der Viruserkrankung. 2017/2018 waren es wegen einer stärkeren Influenzawelle um die 2800 Opfer, darunter neun Kinder.