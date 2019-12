Influenza: Zweite Schule in Tirol gesperrt

Insgesamt 217 Schüler sind bisher am Virus erkrankt. An der Volksschule Angergasse in Innsbruck, wo 150 von 250 Kindern erkrankt sind, gibt es dadurch de facto ab sofort drei Wochen Weihnachtsferien. Die Epidemie wird Weihnachten überdauern. Fachleute empfehlen erhöhte Hygiene.

67 Kinder an einer Volksschule in Igls, nun 150 an einer Volksschule in Innsbruck. Insgesamt 217 Schüler sind in den vergangenen Tagen in Tirol an Influenza erkrankt. Beide Schulen wurden daraufhin für jeweils fünf Tage geschlossen. "Sind 30 Prozent der ...