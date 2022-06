Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) ist an Corona erkrankt und muss dementsprechend in Quarantäne. Das teilte sein Sprecher der APA mit. Der Ressortchef hatte sich schon davor nach einem positiven Schnelltest in Selbstisolation begeben. Karner leidet unter "grippalen Symptomen", wie sein Sprecher per Aussendung mitteilte.

SN/APA/HANS PUNZ/HANS PUNZ Karner muss in die Corona-Pause