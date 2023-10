Innsbrucker Augenheilkunde will "grüne Augenklinik" werden

Die Innsbrucker Universitätsklinik für Augenheilkunde und Optometrie will Schritt für Schritt zu einer "grünen Augenklinik" werden. Erreichen will man diesen Status etwa durch die Zusammenführung von Operationen oder durch die Reduktion der Größe von OP-Abdecktüchern. Auch über die Etablierung von Alternativen zum derzeit gebräuchlichen Edelgas, das bei Netzhautablösungsbehandlungen zum Einsatz kommt, denke man nach, hieß es am Dienstag bei einer Pressekonferenz.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/JOHANN GRODER Die Innsbrucker Augenklinik will noch grüner werden