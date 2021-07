Insasse starb bei Brand in Justizanstalt Krems

Bei einem Brand in einem Haftraum der Justizanstalt Krems ist Donnerstagfrüh ein Mann ums Leben gekommen. Nach Angaben von Christina Ratz, der Mediensprecherin des Justizministeriums, handelt es sich um einen 41-jährigen Insassen. Die Flammen wurden von Justizwachebeamten binnen weniger Minuten eingedämmt, umliegende Zellen wurden evakuiert. Weitere Verletzte gab es nicht.

Gemeldet worden war der Brand laut Freiwilliger Feuerwehr Krems kurz nach 5.00 Uhr. Die Helfer machten sich an Ort und Stelle unter Atemschutz in das Gebäude auf, hatten aufgrund des schnellen Handelns der Justizwachebeamten allerdings nur noch Glutnester zu löschen. Im Einsatz standen 25 Feuerwehrleute und sechs Fahrzeuge.

Die Ursache für die Flammen stand vorerst nicht fest. Laut Justizministerium wurde der betroffene Raum versiegelt und der Vorfall der Polizei angezeigt. "Die weiteren Ermittlungen zur Klärung der Todesursache werden abgewartet", hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme. Der Zellenbereich, in dem die Flammen gewütet hatten, wurde vorläufig gesperrt. Insassen wurden in anderen Hafträumlichkeiten der Justizanstalt Krems untergebracht.