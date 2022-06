Intensive Debatte um Entfernung des Lueger-Denkmals

Die Debatte um das Wiener Karl-Lueger-Denkmal an der Ringstraße wird intensiver. Gefordert wird inzwischen immer häufiger eine vollständige Entfernung und eine Umbenennung des Lueger-Platzes. Dafür hat sich etwa die Internationale Liga gegen Rassismus und Antisemitismus in Österreich am Montag ausgesprochen. Co-Präsident Benjamin Kaufmann empfahl in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Zeithistoriker Dirk Rupnow eine Neu-Aufstellung im musealen Kontext.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER/HERBERT P Das umstrittene Denkmal am Ring