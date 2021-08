Intensivmediziner rufen zur Impfung auf

Die Spitäler füllen sich vor allem mit Nichtgeimpften. Und mit Lambda hat eine neue Coronavariante Österreich erreicht.

Das Land Steiermark veröffentlichte am Freitag erstmals Zahlen über den Impfstatus der coronapositiven Intensivpatienten. Elf Menschen, die an Corona erkrankt sind, werden derzeit in der Steiermark intensivmedizinisch behandelt, alle seien ungeimpft, sagte Virologe Bernhard Haas von der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft. Von den 33 weiteren coronapositiven Patienten auf Normalstationen liege der Anteil der Ungeimpften bei über 80 Prozent.

Die Österreichische Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin (ÖGARI) rief dringend dazu auf, sich impfen zu lassen. "Wir betreuen ...