Intensivstationen leeren sich: "Wir sind wachsam zuversichtlich"

Corona verschwindet langsam aus den heimischen Spitälern. Die Situation im Intensivbereich hat sich zuletzt deutlich gebessert.

Es ist noch gar nicht lang her, da drohte vielen Intensivstationen in Österreich der Kollaps. Am 11. April lag die Zahl der schwer bis lebensbedrohlich an Corona erkrankten Patienten bei 602. Mit Stand vom Mittwoch waren es 220. Die 7-Tage-Inzidenz kletterte bundesweit über 200, in einigen Regionen gar über 400. Aktuell liegt sie bei 41. In manchen Bezirken ist sie auf einstellige Werte gefallen.

Besonders dramatisch war die Situation noch vor sechs Wochen in der Bundeshauptstadt, wo täglich ...