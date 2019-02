International tätige Taschendiebin in Wien erwischt

Eine seit 23 Jahren in mehreren Staaten amtsbekannte Taschendiebin ist am Donnerstag in einem Lokal in der Wiener Innenstadt erwischt worden, als sie einer Touristin aus China das Mobiltelefon aus der Jackentasche zu ziehen versuchte. Nach Angaben der Polizei vom Sonntag besteht gegen die 40-Jährige ein Haftbefehl aus Deutschland und ein Aufenthaltsverbot in Österreich.

SN/APA/BARBARA GINDL Beamte der Fremdenpolizei nahmen die Frau fest