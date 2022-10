Internetbetrug: Alles begann mit 250 Euro

Ein Experte schildert, mit welchen Werbetricks Opfer geködert werden. Und wie professionell eigens geschulte Vertriebsmitarbeiter agieren.

Es begann damit, dass eine 46-jährige Tirolerin auf einer Werbeseite im Internet ihre Telefonnummer bekannt gab. Kurz darauf wurde sie von einem Trader kontaktiert. Dieser konnte die Frau überzeugen, 250 Euro in Kryptowährungen zu investieren. Das war am 15. September 2022. Sechs Wochen später, am Nationalfeiertag, war die Frau rund 500.000 Euro los. Um einen höheren Gewinn zu erzielen, hatte der Täter sein Opfer immer wieder aufgefordert, weitere Überweisungen zu tätigen. Erst als sie einen Kredit aufnehmen sollte, schöpfte die ...