Chris Lohner: Der Dalai Lama fühlte sich in ihrer Gesellschaft wohl

Teeparty bei Queen Elizabeth, Luciano Pavarotti als Sichtschutz: Chris Lohner erzählt in ihrem neuen Buch ihre persönliche Zeitgeschichte anhand von Begegnungen mit prominenten Menschen.

Model, Schauspielerin, Journalistin, Autorin, Kabarettistin: Chris Lohner (79) hat in ihrem Leben über Jahrzehnte viele Menschen getroffen, die ihr Umfeld und auch das Zeitgeschehen geprägt haben. Nun berichtet sie in dem Buch "Chris Lohners Zeitgeschichte in Bildern und Anekdoten" (Verlag edition a) über diese Begegnungen. Darunter ist auch jene mit dem Dalai Lama, als bei dem geplanten Interview das Kamerateam nicht auftauchte. Aus der unangenehmen Situation wurde aber eine höchst erfreuliche: Als sie sich für die Situation entschuldigte, sagte ihr ...