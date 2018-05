Interview mit einem Vampir

Musicalstar Drew Sarich spielt noch bis Ende Juni Graf von Krolock im Kultstück "Tanz der Vampire". Ein SN-Gespräch über das ewige Leben, die Midlife-Crisis und den Traum vom Boxen.

Die Sonnenbrille baumelt lässig im Ausschnitt, das schwarze T-Shirt wirkt rockig und der Händedruck ist fest und warm. Echte Vampirfans wären spätestens jetzt bitter enttäuscht.

Österreichs oberster Vampir hat in der Kantine des Wiener Ronachers Platz genommen. Und wirkt wunderbar lebendig. Die Rede ist von Musicalstar Drew Sarich. Noch bis Ende Juni verwandelt sich der gebürtige Amerikaner anlässlich des 20-Jahr-Jubiläums des Kultmusicals "Tanz der Vampire" Abend für Abend in Graf von Krolock. Fast neun Millionen Zuseher weltweit haben sich bisher von der Geschichte, die auf dem Kultfilm von Roman Polanski basiert, in die Welt der Unsterblichkeit entführen lassen.