Interview mit Gexi Tostmann: Die Tracht ist ein Politikum

Nahmen die Nazis den Juden die Tracht weg? Ein Gespräch mit Trachten-Expertin Gexi Tostmann über Göttinnen, rechtsextreme Vereinnahmungen, das Weltoffene an der Tracht und Fluch und Segen von "The Sound of Music".

SN/marco riebler Gexi Tostmann: „Ich kann mit Regionalität mehr anfangen als mit Heimat.“