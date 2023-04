Invasive Arten richten Schaden wie Erdbeben oder Fluten an

Eingeschleppte Tier- und Pflanzenarten verursachen Kosten, die die Schäden von Naturkatastrophen wie Erdbeben oder Überschwemmungen übertreffen. Das zeigt ein internationales Forscherteam, dem der Biodiversitätsforscher Franz Essl von der Uni Wien angehörte, in einer im Fachjournal "Perspectives in Ecology and Conservation" veröffentlichten Studie. Die Schäden durch invasive Arten stiegen seit der Jahrtausendwende viel schneller als jene durch Naturkatastrophen.

BILD: SN/APA/DPA-ZENTRALBILD/Z1022 PATRIC Ragweed hat sich hierzulande bereits stark ausgebreitet