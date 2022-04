Inzest-Fall Amstetten: Wieso Josef F. schon in einem Jahr ein freier Mann sein könnte

Der mittlerweile 87-Jährige wurde auf Bewährung aus dem Maßnahmenvollzug entlassen. Die Entscheidung ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Dennoch steigen nun seine Chancen auf eine vorzeitige Entlassung aus dem Gefängnis.

Der Fall Josef F. hat im April 2008 weltweit für Aufsehen und Erschütterung gesorgt. Im Kellerabteil eines Wohnhauses in der NÖ Bezirkshauptstadt Amstetten hatte der damals 73-Jährige seine Tochter 24 Jahre gefangen gehalten und mit ihr sieben Kinder gezeugt. Knapp ein Jahr später, am 19. März 2009, wurde F. zu lebenslanger Haft verurteilt. Überdies wurde die Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher verfügt. Aus dieser Anstalt im Hochsicherheitsgefängnis Krems-Stein könnte der mittlerweile 87-Jährige, der seinen Namen in Josef ...