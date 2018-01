Irischer Student vermutlich in Wiener Donaukanal gefallen

Der irische Student, der in der Nacht auf Freitag vor dem Wiener Lokal "Flex" zuletzt gesehen wurde, ist nach Polizeiangaben in den Donaukanal gefallen. Das haben Erhebungen und Befragungen der Exekutive ergeben. "Wir gehen davon aus, dass er aufgrund eines Unfalls runtergefallen ist", sagte Polizeisprecher Daniel Fürst. Der See- und Stromdienst der Polizei sucht weiterhin nach dem Mann.

SN/APA (Archiv/AFP)/JOE KLAMAR Die Suche nach dem jungen Mann läuft weiter