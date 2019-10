Die beiden Buben wurden den Behörden bereits übergeben. Die in Wien lebenden Großeltern haben das Sorgerecht.

Österreich holt zwei IS-Kinder aus dem Camp Hol in der syrischen Region al-Haska heim. Die beiden Buben im Alter von drei und eineinhalb Jahren sind bereits in der Obhut der österreichischen Behörden. Die Übergabe der beiden Waisenkinder erfolgte am Mittwoch. ...