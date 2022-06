IS-Terror wurde aus Österreich finanziert

Die Terrorgefahr in Europa - und somit auch in Österreich - steigt wieder. Der Verfassungsschutz ist derzeit einer gut vernetzten Terrorzelle auf der Spur.

Es begann am 3. Februar 2022: Bei einem nächtlichen Einsatz des US-Militärs im Nordwesten Syriens kam Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, Anführer der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS), ums Leben. Kurz darauf rief im Irak IS-Sprecher Abu Omar Al-Muhajir zu Vergeltungsschlägen in ganz Europa auf. Insbesondere große Menschenansammlungen in Europa sollten als Ziele des IS-Terrors auserkoren werden.

Bei Verfassungsschützern in ganz Europa läuteten daraufhin die Alarmglocken - auch bei der heimischen Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN). Was folgte, war ...