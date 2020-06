Die Reaktion der Behörden auf Corona-Infektionen in Ischgl wird auf mehreren Ebenen geprüft. Zum Teil wurden Verordnungen missachtet.

Dieses Wochenende ist es genau drei Monate her, dass - beginnend in den Wintersportorten im Paznauntal mit Ischgl an der Spitze - Österreich heruntergefahren wurde. Am Donnerstag, 12. März, am Abend wurde das Ende des Skibetriebs mit 15. März (Sonntag) ...