Ischgl: Exzess nur für die Minderheit?

Ein Bildbericht in den SN über wüste Partys in Ischgl sorgt für Aufruhr und massenhafte Debatten im Internet. Für Tourismusforscher Peter Zellmann ist die Aufregung übertrieben und brandgefährlich - weil sie die Realität nicht spiegle.

Völlig Betrunkene, die am eisigen Boden dämmern. Eine Sexpuppe, der man Karotten und Sellerie in die Körperöffnungen stopft. Grapschereien, Müllberge und absurde Preise. Bilder, die der Tiroler Fotograf Lois Hechenblaikner aus jahrelangen Recherchen in Ischgl veröffentlichte, lassen die Wogen hochgehen. ...