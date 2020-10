Ischgl-Kommission kritisiert Bürgermeister Kurz und Bundeskanzler Kurz

Eine Expertenkommission stellte zum Corona-Hotspot Ischgl fest, dass der Bürgermeister den Skibetrieb im März um mindestens einen Tag zu spät beendete und der Bundeskanzler das Chaos bei der Abreise heraufbeschwor. Druck von dritter Seite auf die Verantwortlichen wurde aber nicht erkannt. Die Kommission vermisst aktuelle Konzepte für eine Pandemie, dafür gebe es Kommunikationsprobleme zwischen Bund und Land.

Der Endbericht der unabhängigen Expertenkommission zum Ausbruch der Coronainfektionen in Ischgl im März enthält konkretere Kritikpunkte am staatlichen Krisenmanagement, als vielfach im Vorfeld erwartet worden war. Das Gremium war, begleitet von heftigen politischen Debatten, im Mai vom Land Tirol eingesetzt worden. Montagmittag präsentierte der Vorsitzende, der frühere Vizepräsident des Obersten Gerichtshofs, Ronald Rohrer, mit weiteren Mitgliedern in Innsbruck die zentralen Ergebnisse. Die Kommission kam zu zwölf "Befunden" und weiteren Empfehlungen, von denen vor allem zwei Punkte aufhorchen lassen.



"Die Bezirkshauptmannschaft Landeck wurde alleingelassen"

Im Zentrum der Kritik stehen einerseits der Bürgermeister von Ischgl, Werner Kurz, andererseits Bundeskanzler Sebastian Kurz (beide ÖVP, nicht verwandt). Gleichzeitig wurde das Handeln der federführend zuständigen Bezirkshauptmannschaft (BH) Landeck insgesamt für gut befunden, wenngleich auch da und dort Fehler passiert seien. Doch, wie Rohrer ein Mitglied eines Krisenstabs im Bund als Auskunftsperson zitierte: "Die Landecker Behörden wurden da alleingelassen." Denn mangelnde Unterstützung aus dem Gesundheitsministerium habe den Vollzug der "mittelbaren Bundesverwaltung erschwert", so Rohrer.



Bürgermeister soll Verordnung verspätet an Amtstafel angeschlagen haben

Bürgermeister Kurz wird vorgeworfen, er habe die Verordnung der BH Landeck vom 12. März 2020 über die Beendigung des Skibetriebs in Ischgl zu spät, nämlich erst am Samstag, 14. März, durch Anschlag an der Amtstafel der Gemeinde bekannt gemacht. "Das hätte schon am Donnerstagnachmittag oder spätestens am Freitag erfolgen müssen", sagte der Leiter der Expertenkommission. Dem Ischgler Gemeindeoberhaupt wird dadurch ein Bruch der Tiroler Gemeindeordnung vorgeworfen, die einen Aushang "unverzüglich" vorsehe. Daher habe die Kommission darüber auch die Staatsanwaltschaft informiert. Wie berichtet, zählt der Ischgler Bürgermeister neben dem Landecker Bezirkshauptmann Markus Maaß und zwei seiner Mitarbeiter zu den vier Beschuldigten, gegen die die Staatsanwaltschaft Innsbruck ermittelt. Auch für die Strafverfolger stehen die Verordnungen über Verkehrsbeschränkungen im Paznauntal im Mittelpunkt der Nachforschungen.

Bürgermeister Kurz hatte bisher gesagt, der Aushang der Verordnung zur Schließung des Skigebiets sei mit der BH abgesprochen gewesen. Die Expertenkommission hingegen stellte fest, "durch das Dazwischentreten des Bürgermeisters" sei das Handeln der Bezirksbehörde verzögert worden.

Internationale Expertenkommission kritisiert auch die Bundesregierung

Obwohl die Kommission sich mit dem Krisenmanagement in Tirol zu befassen hatte, ließ das Gremium die Verantwortung der Bundesregierung nicht außer Acht: Neben den fehlenden Vorgaben des Gesundheitsministeriums an die vorrangig zuständigen Bezirksbehörden ging Ronald Rohrer vor allem auf die Rolle von Bundeskanzler Sebastian Kurz in den Tagen vor dem Lockdown ein. Am Freitag, 13. März, verkündete Kurz um kurz nach 14 Uhr laut Rohrer "überraschend und ohne unmittelbare Zuständigkeit", dass das Paznauntal und St. Anton am Arlberg unter Quarantäne gestellt werden. Doch zu diesem Zeitpunkt habe es weder einen Evakuierungsplan für die Tourismusgebiete noch eine vorbereitete Rechtsgrundlage gegeben. Rohrer sagte, Kanzler Kurz habe am Vormittag den Tiroler Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) über die Pläne für eine Quarantäne telefonisch informiert. Platter habe auf eine Abstimmung zwischen den Krisenstäben im Bund und im Land Tirol gedrängt. Kanzler Kurz habe sich bei seiner Befragung als Auskunftsperson darauf berufen, er sei davon ausgegangen, dass die Quarantäne für vier Tiroler Tourismusorte von den Krisenstäben vorbereitet worden sei. Unter dem Strich, so befand Kommissionsvorsitzender Rohrer am Montag, "kam es durch diesen Kommunikationsfehler zu Panikreaktionen bei Gästen und Mitarbeitern" in den betroffenen Orten. Damit gemeint ist die unkontrollierte Abreise Tausender Personen, was die Verbreitung des Coronavirus in Europa beschleunigte. Der Kommission wurde geschildert, dass "die Leute fast in Skischuhen zu den Autos gelaufen sind, Leihski einfach in die Geschäfte geworfen und Hotels überhastet verlassen wurden", sagte Rohrer.

Gleichzeitig machte die Kommission aber die BH Landeck dafür verantwortlich, dass sie sich nicht über den Bundeskanzler hinweggesetzt und ihre Zuständigkeit für das Abreisemanagement wahrgenommen hatte. Rohrer: "Es gab keine Pläne für eine Evakuierung und eine kontrollierte Abreise der Saisonmitarbeiter."

Landeshauptmann Platter reagiert erleichtert und will Konsequenzen

Der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) hat einigermaßen erleichtert auf die Präsentation des Berichts der Expertenkommission zum Corona-Krisenmanagement des Landes reagiert. Aus heutiger Sicht seien zwar - "insbesondere am Beginn der Pandemie" - auch fachliche Fehleinschätzungen getroffen worden, aber der Bericht zeige auch auf, dass "viele Dinge gut gelaufen sind", erklärte Platter gegenüber der APA nach der "Manöverkritik" über das Pandemie-Management.

Es seien "mutige und richtige Entscheidungen" getroffen worden - wie etwa die Beendigung der Wintersaison, womit ein Gästewechsel habe verhindert werden können. Platter betont, der Bericht zeige, dass "alle Entscheidungen ohne Druck von außen passiert sind". Man werde aus den Empfehlungen die richtigen Schlüsse ziehen, kündigte Platter an. Die schwarz-grüne Landesregierung werde in ihrer Sitzung am Dienstag den Bericht und die Empfehlungen der Kommission diskutieren und "einen Grundsatzbeschluss fassen, dass die zuständigen Abteilungen unverzüglich mit der Umsetzung der Empfehlungen beginnen".

Günther Platter, Tiroler Landeshauptmann. Viele Dinge sind auch gut gelaufen.





Verbraucherschutzverein schwenkt in Kritik auf Bundesregierung um

Der Verbraucherschutzverein (VSV) sah sich angesichts der Feststellungen durch die Kommission gezwungen, die vorbereitete Kritik an der Expertenkommission zurückzuziehen. Der Verein bekräftigte angesichts der Ergebnisse des Berichts seine Forderung nach einem runden Tisch, den Kanzler Kurz einberufen solle. Es gelte, dort Verantwortung einzugestehen, sich bei den Reisenden zu entschuldigen und Schadenersatz anzubieten. "Das wäre im Interesse der Geschädigten, wohl aber auch im Interesse des Tiroler Fremdenverkehrs, wo Ischgl weltweit zum Synonym für Corona-Hotspots geworden ist", sagte Obmann Peter Kolba. Der VSV hat bisher vier Amtshaftungsklagen gegen die Republik Österreich für Coronapatienten bzw. ihre Hinterbliebenen eingebracht, die Verfahren haben noch nicht begonnen.

