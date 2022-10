Ischgl setzt in der neuen Therme auf Erdwärme

Bei der Planung galt die Entscheidung als mutig, heute kommt sie Ischgl angesichts der hohen Energiepreise zugute: Für die neue Therme wurden rund elf Kilometer Tiefenbohrungen gemacht.

Wenige Wochen vor der geplanten Eröffnung geht es auf der Baustelle der Silvretta Therme in Ischgl natürlich zu wie in einem Bienenstock. Alle möglichen Gewerke befinden sich in der Endphase des Großprojekts, in das nicht weniger als 75 Millionen Euro investiert wurden. Bauherr und Betreiber ist die örtliche Silvrettaseilbahn AG.



Therme als Schlechtwetterangebot und zur Verlängerung der Sommersaison

Für den Wintersportort soll die neue Therme, zu der auch eine Eislaufbahn und ein Veranstaltungszentrum für Kongresse mit ...