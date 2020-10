Ischgl: Staat wirft Klägern Mitschuld vor

In den Musterklagen zum Corona-Ausbruch in Ischgl lehnt die Republik eine Amtshaftung ab. Zudem treffe die Kläger auch eine Mitschuld.

In mehreren Zivilverfahren in Wien werden die Vorgänge um die zahlreichen Coronainfektionen in Ischgl detailliert aufgearbeitet. Der Ausbruch der Covid-Erkrankungen ab Anfang März hatte letztlich Mitte März zum vorzeitigen Abbruch des Skibetriebs und der Wintersaison in Österreich geführt, unmittelbar danach folgte der Lockdown für das ganze Land.

Mitte September hatte der Verbraucherschutzverein, wie berichtet, vier Musterklagen gegen die Republik Österreich eingebracht. Die Finanzprokuratur stellte als Anwaltskanzlei des Staates nun ihre Klagebeantwortung zusammen. Der mehr als 30 Seiten umfassende ...