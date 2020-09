Ischgl: Staatsanwalt prüft Coronaverordnungen

Der Bürgermeister, der Bezirkshauptmann von Landeck und zwei Mitarbeiter sind Beschuldigte. Bei den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft steht im Mittelpunkt, wie Mitte März 2020 die behördlichen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus umgesetzt wurden.

Mehr als ein halbes Jahr nachdem in Ischgl und parallel in ganz Westösterreich die Skisaison wegen der Coronapandemie abgebrochen worden war, konkretisieren sich nun die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Die Innsbrucker Strafverfolgungsbehörden haben "vorerst vier Personen" ausgemacht, die für die massenhafte Verbreitung von Coronainfektionen von Ischgl in halb Europa verantwortlich gemacht werden. Sie werden als Beschuldigte geführt und werden demnächst zu den Vorwürfen befragt.

Nähere Auskünfte gibt die Staatsanwaltschaft derzeit nicht, aber es sickerte durch, dass sich die Ermittlungen ...