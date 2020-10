Ischgl verbietet im Dorfzentrum Alkohol und Grillen im Freien

Die Vorzeichen für die kommende Wintersaison sind schwierig. Große Skizentren ergreifen Maßnahmen von der digitalen Gästeregistrierung für die Gastronomie bis zu einem Alkoholverbot wie in Ischgl.

In Ischgl, dem Skizentrum im Paznauntal, beginnt die Skisaison heuer am Donnerstag, 26. November. Gab es bisher immer ein großes Opening, wird es heuer vergleichsweise ruhig vonstattengehen. Und im engen Ortszentrum ist ab dann sogar das Trinken von Alkohol verboten - auf einigen Parkplätzen kommt noch ein Verabreichungsverbot von Speisen dazu, wie Bürgermeister Werner Kurz am Donnerstag sagte: "Die Verordnung wurde im Gemeinderat einstimmig beschlossen. Sie gilt auf den betreffenden Straßen und Plätzen durchgehend 24 Stunden bis einschließlich 2. Mai ...