Islamist bekommt Aufpasser

Was tun mit einem 16-jährigen IS-Anhänger, der Hasspredigern anhängt und jetzt aus der U-Haft entlassen wurde? Die SN skizzieren, wie engmaschig Sozialhelfer mit dem jungen Mann arbeiten.

Über ein halbes Jahr lang saß ein 16-jähriger Kosovo-Albaner in Wien in Untersuchungshaft. Er stand im Verdacht, am Terroranschlag am 2. November 2020 mit vier Erschossenen und 23 teils schwer verletzten Menschen beteiligt gewesen zu sein. Seit einigen Tagen ist der junge Mann gegen Auflagen wieder auf freiem Fuß. Der Verdacht der Mitwirkung an dem Verbrechen hat sich nicht erhärtet, weiter ermittelt wird aber wegen Mitgliedschaft bei der Terrorgruppe "Islamischer Staat" (IS).

Was tun mit einem Jugendlichen, der ...