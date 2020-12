Ist Skitourengehen auf gesperrten Pisten erlaubt?

Die noch zu geringe Schneelage und die Coronasperre der Lifte locken heuer mehr Pistengeher an. Die Rechtslage ist nicht nur für den Alpenverein unklar, sondern auch für die Seilbahnbetreiber und die Touristiker. In Tirol ließ eine Bezirkshauptmannschaft sogar ein Loipe sperren, in der Steiermark ist das kein Thema.

Derzeit sind die Skilifte und Seilbahnen in Österreich gesperrt und sie werden es wohl bis knapp vor Weihnachten bleiben. Dennoch werden die Pisten vielfach bereits für den Skibetrieb vorbereitet und, wenn es kalt genug ist, nach Möglichkeit beschneit. Mangels Naturschnee in Tallagen steigt in Coronazeiten der Druck auf nicht benutzte Skipisten umso mehr. Doch ist das erlaubt? Nein, sagt der Alpenverein. Deshalb fordert Präsident Andreas Ermacora: "Skitouren auf Pisten, Langlaufen auf Loipen und Rodeln auf Rodelwegen muss nach ...