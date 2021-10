Italien unterstützt bei Waldbrand im Rax-Gebiet

Der Kampf gegen den in Hirschwang in der Marktgemeinde Reichenau a.d. Rax (Bezirk Neunkirchen) wütenden Waldbrand hat auch am sechsten Tag in Serie die Einsatzkräfte gefordert. In der Nacht auf Samstag bereitete aufgekommener Wind laut Bezirksfeuerwehrkommandant Josef Huber vor allem an der sogenannten Ostflanke Schwierigkeiten. Zur Unterstützung eintreffen soll "schweres Fluggerät" aus Italien, wie es aus dem Büro von LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) hieß.

Mehr als 500 Helfer weiterhin im Einsatz