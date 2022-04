Italien warnt vor Aktivitäten der Mafia in Österreich

Die italienische Anti-Mafia-Behörde DIA warnt vor der Präsenz krimineller Organisationen mit Verbindungen zur 'Ndrangheta und der Cosa Nostra in Österreich. Diese Organisationen seien in der Lage, kriminelle Aktivitäten in verschiedenen Sektoren zu entfalten, warnte die DIA-Behörde in einem Bericht am Donnerstag. Geldwäsche werde unter anderem durch Immobilieninvestitionen und die Wiederverwendung von illegalen Erträgen im Wettgeschäft betrieben, hieß es.

SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL Österreichs Polizei muss ein Auge auf die Mafia haben