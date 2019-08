Italiener nach Banküberfall in Innsbruck festgenommen

Nach einem Überfall auf eine Bank Ende Juli am Innsbrucker Marktplatz ist nun ein 31-jähriger Italiener in Bari festgenommen worden. Der Mann konnte anhand von Lichtbildern, die ihn auf seinem Fluchtweg unmaskiert zeigten, identifiziert werden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Verdächtige sei in Italien bereits einschlägig vorbestraft.

SN/APA (Symbolbild)/BARBARA GINDL Für den 31-Jährigen klickten die Handschellen