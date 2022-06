Italienischer Supermarkterpresser festgenommen

Die italienische Polizei hat einen 47-jährigen Mann aus Triest festgenommen. Er soll Supermärkten und anderen Betrieben gedroht haben, Mineralwasser und Lebensmittel mit Zyanid und Rattengift zu vergiften, wenn er nicht in Kryptowährung gefordertes Geld erhalte. Auch Unternehmen in Österreich und anderen europäischen Staaten waren betroffen. Die Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen wurden in Zusammenarbeit mit der österreichischen Polizei und Europol durchgeführt.

SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL Auch österreichische Unternehmen und Supermärkte betroffen