Italienisches Tiefdruckgebiet bringt Regen und Schnee

Ein über Oberitalien hängendes Tiefdruckgebiet bringt wie prognostiziert in Österreich verbreitet Regen und bis in einige Täler sogar Schneefall. Von Mittwochfrüh bis Donnerstagmittag hat es zum Beispiel in Alberschwende und Schoppernau (beide Vorarlberg) 40 Liter pro Quadratmeter geregnet, berichtete die Geosphere Austria am Donnerstag auf APA-Anfrage. In Dellach im Drautal (Kärnten) und St. Johann im Pongau (Salzburg) kamen 30 Liter pro Quadratmeter zusammen.

BILD: SN/APA/BARBARA GINDL Für die kommenden Tage werden anhaltende Niederschläge erwartet