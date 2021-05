JA Stein nach Cluster wieder "coronafrei"

Einen Corona-Cluster mit einer Vielzahl an infizierten Insassen und Strafvollzugsbediensteten hatte in den vergangenen Wochen und Monaten die Justizanstalt (JA) Stein zu bewältigen. Die insgesamt 111 Infektionen, die insbesonders zwischen 2. März und 14. Mai auftraten, stellten in einem Gefängnis eine besondere Hausforderung dar. Mittlerweile ist die JA Stein - die zweitgrößte Justizanstalt des Landes - wieder zur Gänze "coronafrei".

SN/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER In JA Stein wurde das Cornavirus "besiegt"