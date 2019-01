Im Lotto wartet am Sonntag ein mit rund 1,6 Millionen Euro gefüllter Jackpot. Großgewinne gab es bei der Ziehung am Mittwochabend nur beim Fünfer mit Zusatzzahl, für den ein Salzburger und ein Steirer jeweils rund 46.800 Euro erhalten. Auch beim LottoPlus wurde der Sechser nicht geknackt und beim Joker winkt in der nächsten Runde sogar ein Dreifachjackpot mit rund 700.000 Euro.

Quelle: APA