57-Jähriger nach Messerattacke in Kapfenberg festgenommen

Ein Streit zwischen zwei Russen ist in der Nacht auf Samstag in Kapfenberg (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) völlig eskaliert. Ein 57 Jahre alter Mann wurde festgenommen, er dürfte den 48 Jahre alten Kontrahenten mit einem Messer attackiert und lebensgefährlich verletzt haben. Laut Polizei wurde der Verdächtige festgenommen. Das Opfer der Messerattacke wurde in den frühen Morgenstunden notoperiert, der Mann schwebt in Lebensgefahr.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/EVA MANHART Polizisten leisteten beim Opfer der Messerattacke Erste Hilfe.