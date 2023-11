82-Jähriger in Vbg. nach Unfall erfolgreich wiederbelebt

Ein 82-jähriger Fußgänger ist am Donnerstag in Röthis (Bez. Feldkirch) erfolgreich wiederbelebt worden, nachdem er von einem Lkw auf einem Schutzweg erfasst worden war. Der Senior wurde vom Rückspiegel auf der Beifahrerseite des Schwerfahrzeugs getroffen und zu Boden geschleudert, informierte die Polizei. Ersthelfer reanimierten den 82-Jährigen an Ort und Stelle, anschließend wurde der Mann von Rettungskräften in den Schockraum des Landeskrankenhauses Feldkirch eingeliefert.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/JAKOB GRUBER Der 82-Jährige wurde am Unfallort wiederbelebt.