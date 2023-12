19-Jähriger starb bei Verkehrsunfall bei Liezen

Ein 19-jähriger Mann aus dem Bezirk Waidhofen an der Ybbs ist am Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall bei Liezen tödlich verunglückt. Er war mit seinem Pkw auf der B 320 in Richtung Graz unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Aus unbekannter Ursache kam er mit seinem Pkw rechts von der Fahrbahn ab und touchierte das dortige Brückengeländer.

Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen erlag der 19-Jährige noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Seine 17-jährige Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen. Das Rote Kreuz brachte sie nach der Erstversorgung ins LKH Rottenmann.