34-Jähriger wurde in Wiener Neustadt erschossen

In Wiener Neustadt ist am Sonntag kurz nach Mitternacht ein 34-Jähriger erschossen worden. Auf den Mann war dreimal gefeuert worden, teilte Polizeisprecher Stefan Loidl mit. Als Tatverdächtiger gilt ein 42-Jähriger, der mit einem Pkw in Richtung Ungarn geflüchtet ist. Eine Fahndung wurde eingeleitet.

