67-Jähriger starb bei Wohnungsbrand im Bezirk Baden

Bei einem Wohnungsbrand in Enzesfeld-Lindabrunn (Bezirk Baden) ist Mittwochfrüh ein 67-Jähriger ums Leben gekommen. Entsprechende Medienberichte bestätigte Stefan Loidl von der Landespolizeidirektion Niederösterreich auf Anfrage. Die Ursache für das Feuer in dem Mehrparteienhaus war vorerst unklar und Gegenstand von Ermittlungen. Beamte von Landes- und Bundeskriminalamt rückten in den Vormittagsstunden aus.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER Früher Einsatz für die Feuerwehr im Bezirk Baden