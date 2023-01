Von Barbarella zu Hanoi-Jane: Jane Fonda, der Star des Wiener Opernballs

Richard Lugner hat dieses Jahr Jane Fonda zu Gast. Ein Weltstar, der sich neben der Schauspielerei auch immer politisch engagierte.

Jane Fonda kommt zum Opernball. Damit ist es Baumeister Richard Lugner dieses Jahr gelungen, einen absoluten Weltstar als Begleitung zu verpflichten. Eine Schauspielerin, die mit zwei Oscars ausgezeichnet ist, die als Fitness-Ikone weltberühmt wurde und die vor allem auch für ihr politisches Engagement gefeiert und gehasst wurde, als Gegnerin des Vietnamkriegs, als Feministin, aber auch als Klimaschützerin.

Geboren wurde Jane Fonda, deren Vater Oscarpreisträger Henry Fonda ist, am 21. Dezember 1937 in New York. Ihr Vater hatte wenig ...