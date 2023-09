Jauchzen, jodeln und jausnen beim "Aufsteirern" in Graz

Gejauchzt und getanzt wurde am Samstag und Sonntag wieder in der Grazer Innenstadt: Das alljährliche "Aufsteirern" lockte am ersten Tag rund 50.000 Besucherinnen und Besucher in Dirndl, Lederhose und Co. in die Straßen und Gassen der steirischen Landeshauptstadt. Am Sonntag, dem stärksten Tag des Brauchtumsfestes, kamen bei milden Temperaturen und Sonnenschein sogar gut 120.000 Gäste in die Innenstadt. Schon beim Bieranstich am Sonntagvormittag war der Hauptplatz gut gefüllt.

BILD: SN/APA/KORNBERGER/INGRID KORNBERGER Das Brauchtumsfest lockt jedes Jahr tausende Besucher