Jede Dose zählt: Recycling bei Großevents

Mobile Teams der Initiative sind erstmals beim Mountainbike-Weltcup in Leogang vertreten.

In Ländern, wo es für Einweggebinde von Getränken kein Pfandsystem gibt, geht eine beträchtliche Menge recyclingfähiger Rohstoffe verloren. Während es in Deutschland oft Warteschlangen an Leergutautomaten in Supermärkten gibt, weil jede Dose oder PET-Flasche 25 Cent bringt, landet in Österreich mehr als Viertel der Dosen im Restmüll.

Bei Getränkedosen werden in Österreich nach Angaben der Altstoff Recycling Austria (ARA), die den Großteil der Verpackungssammlung in Österreich organisiert, rund 73 Prozent getrennt gesammelt und dann recycelt. Konkret waren das ...