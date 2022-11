Jede dritte Frau in Österreich erlebt Gewalt

Umfrage der Statistik Austria macht Ausmaß von körperlichen und sexuellen Übergriffen sichtbar.

Podcast "Die gefragte Frau"

Die Welt ist orange. Vom 25. November bis 10. Dezember läuft die Kampagne "Orange the World" durch die das Thema Gewalt an Frauen ins Bewusstsein gerückt wird. Wie notwendig das ist, zeigt eine Umfrage der Statistik Austria, die am Freitag zu diesem Thema veröffentlicht hat.

Exakt waren es 761.786 Frauen die ab dem Alter von 15 Jahren innerhalb oder außerhalb von intimen Beziehungen Opfer von körperlicher Gewalt (23,47 Prozent) wurden, fast gleich viele Frauen erlebten zudem sexuelle Gewalt (23,75 Prozent). Von mindestens einer der beiden Gewaltformen betroffen waren 1.119.934 Frauen zwischen 18 und 74 Jahren. Das sind 34,5 Prozent aller Frauen in diesem Alter, also etwa jede Dritte.

Für die Umfrage wurde eine Stichprobe von insgesamt 6.240 in Privathaushalten lebenden Frauen im Alter von 18 bis 74 Jahren herangezogen. Sie wurden im Zeitraum von Oktober 2020 bis März 2021 befragt. Die Erhebung wurde im Auftrag von Eurostat und dem Bundeskanzleramt durchgeführt. Die Umfrage zeigt zudem, dass die Aggression in mehr als einer halben Million Fälle vom eigenen Partner oder der eigenen Partnerin ausgeht. Der Anteil von Frauen, die von Gewalt betroffen waren, haben diese in einer Partnerschaft erlebt, liegt bei 16,4 Prozent.

Auffällig ist das Muster in konfliktgeladenen Beziehungen: Über 81 Prozent aller Frauen, die in vergangenen Partnerschaften körperliche Gewalt erfahren, berichteten von wiederholten Angriffen in dieser Beziehungen. In etwa der Hälfte der Fälle von Vergewaltigungen oder versuchten Vergewaltigungen hat es sich um Wiederholungstaten gehandelt.

Stalking betraf jede fünfte Frau zwischen 18 und 74 Jahren in Österreich. Das sind fast 710.000 Frauen, die etwa unerwünschte Nachrichten oder Geschenke, obszöne, drohende oder stumme Anrufe erhalten haben.

736.613 Frauen berichten von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Damit sind etwa 26 Prozent der Frauen, die bereits einmal erwerbstätig waren. Zu den häufigsten Formen sexueller Belästigung am Arbeitsplatz gehören unangemessenes Anstarren (20 Prozent), sexuelle Witze oder übergriffige Bemerkungen über Körper oder Privatleben. (16 Prozent) oder unerwünschte Kontaktaufnahme. Auch die weibliche Genitalverstümmelung (FGM), der nach Schätzungen weltweit 200 Millionen Frauen ausgesetzt sind, wird in Österreich zunehmend zum Thema. Das Rote Kreuz schätzte die Zahl der betroffenen Mädchen und Frauen in Österreich auf 6.000 bis 8.000.