Jeder EU-Bürger produzierte 2019 im Schnitt 502 Kilo Abfall

Eine halbe Tonne Hausmüll pro Kopf: Jeder Einwohner der Europäischen Union hat 2019 laut offizieller Statistik 502 Kilogramm Abfall produziert, sieben Kilogramm mehr als ein Jahr zuvor. Österreich lag mit 588 Kilogramm pro Person deutlich über dem Durchschnitt. Spitzenreiter waren Dänemark mit 844 und Luxemburg mit 791 Kilogramm. Die Zahlen nannte das EU-Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg. Die geringsten Mengen in der EU hatten demnach Rumänien mit 280 Kilogramm.

SN/APA (Schneider)/HARALD SCHNEIDER Österreicher über dem Durchschnitt