Die Zahl der Fälle steigt rasant, Täter können nur schwer gefasst werden. Ein Ermittler erklärt, wie sich Internetnutzer schützen können.

10.000 Euro, 14.000 Euro, 30.000 Euro, 17.000 Euro, 34.600 Euro, 28.000 Euro, 100.000 Euro - es sind mitunter gewaltige Geldsummen, die allein in den vergangenen fünf Monaten von Internetnutzern in Österreich an Internetbetrüger überwiesen wurden. Belegt wird dies nun von ...