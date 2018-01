Jeder sechsten Frau droht Armut im Alter

Alt und weiblich - das sind in Österreich Risikofaktoren für Armut. 16 Prozent der älteren Frauen sind gefährdet.

Eva A., die ihren vollen Namen nicht genannt wissen will, hat in den vergangenen Jahren in ihrer Firma eine kleine Karriere hingelegt. Aus Teilzeitstunden ist eine Vollzeitbeschäftigung geworden, die Akademikerin leitet eine Abteilung. Mit ihrem Gehalt ist sie zufrieden. Schockiert war die Frau Mitte 50 allerdings, als sie kürzlich ihren Pensionsbescheid bekam. Mehr als 1000 Euro wird sie nicht haben, wenn sie in ein paar Jahren in den Ruhestand tritt. Brutto.