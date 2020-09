Jeder Vierte in Österreich hat Migrationshintergrund

Laut aktuellem Integrationsbericht ist ein Viertel der Bevölkerung im Ausland geboren oder hat zugewanderte Eltern. Das ist auch eine Folge der Flüchtlingskrise. Bilanz über ein Jahrzehnt mit starker Zuwanderung.

Um rund 35 Prozent gewachsen ist in den vergangenen zehn Jahren der Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund. Unterdessen ist fast ein Viertel der Gesamtbevölkerung Österreichs entweder selbst zugewandert (Stand Ende 2019: 1,528 Millionen Menschen) oder hat zugewanderte Eltern (542.000 Personen), insgesamt leben damit rund 2,07 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund in Österreich. Das ist eines der Ergebnisse des neuesten Integrationsberichts, der am Dienstag präsentiert wird; es ist der zehnte seiner Art, deshalb der Zehn-Jahres-Vergleich.

Massiv wirkte die Flüchtlingskrise, wird ...