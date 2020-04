Jetzt auch Reisewarnung für die USA und die Türkei

Das Außenministerium hat am Samstagabend wegen der Coronavirus-Epidemie jetzt auch Reisewarnungen für die USA und die Türkei ausgegeben. "Ich sehe mich veranlasst, für zwei weitere Staaten - die Vereinigten Staaten von Amerika und die Türkei - eine Reisewarnung auszusprechen", erklärte Außenminister Alexander Schallenberg.

"Neben der stündlich steigenden Zahl an positiv getesteten Menschen haben uns auch andere Parameter wie die zunehmende Versorgungsunsicherheit, mangelnde medizinische Kapazitäten oder Ausgangssperren zu dieser Entscheidung bewegt." Sowohl für die USA als auch für die Türkei ist es das erste Mal, dass Österreich eine Reisewarnung verhängt.

Österreichischen Reisenden, die sich noch in den USA aufhalten, empfiehlt das Außenministerium "dringendst", das Land zu verlassen. "Nützen Sie die derzeit noch bestehenden kommerziellen Flüge nach Europa", appellierte Schallenberg an Rückreisewillige. So flögen etwa Lufthansa, United, Swiss, Delta und KLM noch von den USA aus verschiedene Ziele in Europa, wie Frankfurt, Zürich oder Amsterdam, an. "Es ist Eile geboten, denn niemand kann abschätzen, wie lange diese Reisemöglichkeiten noch bestehen", so Schallenberg.

Da die Ausreise aus der Türkei mit kommerziellen Flügen nicht mehr möglich ist, ruft das Außenamt österreichische Reisende, die zurück nach Hause wollen, auf, die Botschaft in Ankara in oder das Generalkonsulat in Istanbul zu kontaktieren.

Damit hat das Außenministerium aufgrund des Coronavirus nunmehr für 26 Staaten eine Reisewarnung ausgesprochen. "Ich kann nicht ausschließen, dass wir in den nächsten Tagen und Woche noch weitere Reisewarnungen aussprechen müssen", sagte Schallenberg.

Quelle: APA