Jetzt sind fünf Köche im Olymp

Konstantin Filippou ist der Aufsteiger des Jahres. Das Handwerk lernte er in Salzburg. Die Brüder Obauer wurden auch wieder ausgezeichnet - sie freuen sich aber vor allem mit einer Patissière.

Österreich hat einen neuen Vier-Hauben-Koch. Der Aufsteiger des Jahres heißt Konstantin Filippou und kocht in seinem gleichnamigen Restaurant in Wien. Damit wächst die absolute Oberliga unter den Toprestaurants von lange Zeit vier auf fünf (siehe Infokasten) an.

"Mit unvermuteten Kombinationen, schlichter Pracht und technischer Perfektion konnte Konstantin Filippou unser Testteam restlos überzeugen. Die Entwicklung dieses Küchenmeisters erfordert eine einzige Entscheidung: die Aufwertung auf die vierte Haube", sagt Martina Hohenlohe, Chefredakteurin vom Restaurantführer "Gault& Millau", der jedes Jahr zur großen Haubenverteilung lädt. Das Kochen auf hohem Niveau lernte Filippou, Steirer mit griechischen Wurzeln, allerdings in Salzburg. Seine Lehrjahre verbrachte der jetzt 38-Jährige im Hotel Unterhof in Filzmoos, danach kochte er bei den Obauers in Werfen.