Jetzt vermittelt Kardinal Schönborn in der Diözese St.Pölten

Nach mehreren Protestschreiben und viel offener Kritik an Bischof Alois Schwarz will Kardinal Christoph Schönborn in der Nachbardiözese vermitteln. Was hinter dem für die kircheninternen Strukturen sehr ungewöhnlichen Schritt steckt.

SN/apa Kardinal Christoph Schönborn (links) und Bischof Alois Schwarz.